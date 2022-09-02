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Газова атака Путіна на Європу провалилась. Росіяни використали навіть фотошоп

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Газова атака Путіна на Європу провалилась. Росіяни використали навіть фотошоп
 Російські пропагандисти вдалися до відвертих маніпуляцій
фото з відкритих джерел

«Країни ЄС перевищили цільовий рівень запасів газу у власних підземних сховищах» 

Путінська ставка на перемогу «генерала Холода» у Західній Європі не зіграла. 29 серпня Росія фактично визнала свою поразку, повідомивши, що «країни ЄС перевищили цільовий рівень запасів газу у власних підземних сховищах». Так, перемога не остаточна. Але факт залишається фактом – Європа запаслася газом. Про це йдеться у матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки для «Главкома».

Нагадаємо, протягом останніх місяців російські ЗМІ інформували про перебіг газової війни ледь не в онлайн-режимі. «Газові сховища пусті», «ціна газу перевищила…», «Північний потік-2» врятує Європу», «турбіна Siemens застрягла у Канаді і ФРН», «європейці шаленіють від цін на комунальні послуги» й т.д.

Експерти Центру зазначають, що просуваючи подібні меседжі, росіяни не нехтували і відвертими маніпуляціями. Навіть примітивним фотомонтажем. 24 серпня фото з плакатом у вигляді українського прапора, на якому написано «You’ll be cold in the winter because they need it more» («Вам буде холодно взимку, бо вони (українці) потребують цього більше»), розлетілося соцмережами.

Газова атака Путіна на Європу провалилась. Росіяни використали навіть фотошоп фото 1

Канал «Владлен ТатарZкий» навіть вказав конкретне місце, де було зроблено знімок, – місто Саутенд-он-Сі неподалік Лондона. плакат гуляв по соцмережах довго і збирав відповідний «врожай» коментарів та дописів.

«Так, я впевнений, що матір-одиначка, яка тремтить на морозі зі своєю дитиною, тому що може дозволити собі лише їжу, а не рахунок за газ, матиме велику розраду, знаючи, що її жертва забезпечить продовження війни за 1500 миль», – написав один із користувачів Twitter.

Насправді, Reuters Fact Check перевірив знімок за допомогою сервісів, що дозволяють оцінити, чи піддавали зображення фотомонтажу. Результат – фото відредаговано, і спочатку плаката в кольорах українського прапора на ньому не було.

Згодом вдалося знайти і оригінальний знімок. Він розміщений на сайті британської компанії KMS Media. На плакаті афіші виступів музикантів. «Постери в центрі Манчестера», – говорить підпис до зображення. До міста Саутенд-он-Сі воно не має жодного відношення.

Газова атака Путіна на Європу провалилась. Росіяни використали навіть фотошоп фото 2

Експерти Центру роблять висновок: дивно, що об’єктом фотошопної газової атаки криворуких російських фейкмонтажерів стала Велика Британія. Адже вона чи не найменше потерпає від нестачі енергоносіїв з РФ. Ще до червня цього року Лондон повністю відмовився від їх купівлі з Росії. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що енергетична незалежність від Росії має фундаментальне значення для всіх європейців, і лише спільними силами можна захистити Європу в умовах енергетичного шантажу з боку Росії. 

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Теги: ЄС ЗМІ Велика Британія пропаганда росія

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