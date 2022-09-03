Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Зупинка «Північного потоку». Світ дав оцінку діям Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зупинка «Північного потоку». Світ дав оцінку діям Росії
Росія заробила репутацію ненадійного постачальника газу
фото з відкритих джерел

Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів

Російський «Газпром» зупинив роботу газопроводу «Північний потік», яким постачається газ до Європи, на невизначений термін. У зв’язку з цим Європа залишилася без російського газу, який був законтрактований.

Причини зупинки «Північного потоку»

РФ заявила, що закриває «Північний потік» нібито через несправність турбіни. «При проведенні регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 (газоперекачувальний агрегат №24) компресорної станції «Портова», що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжкового тиску», – сказано у повідомленні «Газпрому».

Але виробник турбін Siemens Energy AG вважає, що технічних причин для припинення експлуатації газопроводу «Північний потік» немає. Компанія заявила, що витоки нафти, про які говорить «Газпром», не можуть стати причиною припинення роботи.

«Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни, і їх можна усунути на місці. Це не є причиною зупинки газопроводу», – йдеться в заяві Siemens.

Як пояснили в Siemens Energy, це рутинна процедура, що входить у роботи з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких витоків не призводило до зупинки виробництва.

Крім того, представник компанії заявив, що хоча Siemens не займається техобслуговуванням «Північного потоку», однак вони готові взяти участь у технічних роботах.

Реакція Європи на зупинку роботи газопроводу

Оголошення російського «Газпрому» про те, що він знову закриває «Північний потік» під обманним приводом (через несправність турбіни), є ще одним підтвердженням його ненадійності як

«Газпром» заробив репутацію ненадійного постачальника. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

«Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти», – сказав Мамер.

Допомога США Європі

Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу «Північний потік», заявив, що Росія використовує енергетику як інструмент тиску на Європу.

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.

За його словами, в результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.

«На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів», – заявив він.

Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт.  Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу

Читайте також: Європейці, пристебніть паски безпеки! Найгірше попереду
Теги: Газпром

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перестала постачати газ до Німеччини та Франції
Росія перекрила газ Німеччині та Франції: «Північний потік» зупинився
31 серпня, 09:18
Російський газопровід зупинено через несправність
Росія оголосила про повну зупинку «Північного потоку»
Вчора, 20:42
 Російські пропагандисти вдалися до відвертих маніпуляцій
Газова атака Путіна на Європу провалилась. Росіяни використали навіть фотошоп
Вчора, 13:47

Економіка

Зупинка «Північного потоку». Світ дав оцінку діям Росії
Зупинка «Північного потоку». Світ дав оцінку діям Росії
Шведська компанія Electrolux йде з російського ринку
Шведська компанія Electrolux йде з російського ринку
Росія оголосила про повну зупинку «Північного потоку»
Росія оголосила про повну зупинку «Північного потоку»
Китайська компанія Weichai залишила російський КамАЗ без двигуна
Китайська компанія Weichai залишила російський КамАЗ без двигуна
Росія намагається купити валюту у «дружніх» країн – Bloomberg
Росія намагається купити валюту у «дружніх» країн – Bloomberg
Розплата за війну. Кожен п’ятий росіянин втратив майже всі накопичення
Розплата за війну. Кожен п’ятий росіянин втратив майже всі накопичення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
123K
Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський
55K
Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України
45K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
38K
Путін готує новий наступ на Україну: прогноз американських аналітиків
36K
Студент пояснив, чому просив порятунку під час виступу Лукашенка 

Новини

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 вересня 
Сьогодні, 09:01
Кремль придумав, чим нагороджувати вояків за війну в Україні 
Сьогодні, 08:51
Окупанти грабують Луганщину: штучно занизили курс гривні 
Сьогодні, 08:15
Окупанти активізуються з початком сутінок: ЗСУ відбили шість атак
Сьогодні, 07:20
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
Сьогодні, 06:48
Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Вчора, 12:57

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту