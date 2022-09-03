Зупинка «Північного потоку». Світ дав оцінку діям Росії

Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів

Російський «Газпром» зупинив роботу газопроводу «Північний потік», яким постачається газ до Європи, на невизначений термін. У зв’язку з цим Європа залишилася без російського газу, який був законтрактований.

Причини зупинки «Північного потоку»

РФ заявила, що закриває «Північний потік» нібито через несправність турбіни. «При проведенні регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 (газоперекачувальний агрегат №24) компресорної станції «Портова», що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжкового тиску», – сказано у повідомленні «Газпрому».

Але виробник турбін Siemens Energy AG вважає, що технічних причин для припинення експлуатації газопроводу «Північний потік» немає. Компанія заявила, що витоки нафти, про які говорить «Газпром», не можуть стати причиною припинення роботи.

«Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни, і їх можна усунути на місці. Це не є причиною зупинки газопроводу», – йдеться в заяві Siemens.

Як пояснили в Siemens Energy, це рутинна процедура, що входить у роботи з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких витоків не призводило до зупинки виробництва.

Крім того, представник компанії заявив, що хоча Siemens не займається техобслуговуванням «Північного потоку», однак вони готові взяти участь у технічних роботах.

Реакція Європи на зупинку роботи газопроводу

Оголошення російського «Газпрому» про те, що він знову закриває «Північний потік» під обманним приводом (через несправність турбіни), є ще одним підтвердженням його ненадійності як

«Газпром» заробив репутацію ненадійного постачальника. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

«Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти», – сказав Мамер.

Допомога США Європі

Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу «Північний потік», заявив, що Росія використовує енергетику як інструмент тиску на Європу.

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.

За його словами, в результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.

«На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів», – заявив він.

Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт. Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено.

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.