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Зеленський запалив свічку біля пам’ятника жертвам голодоморів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський запалив свічку біля пам’ятника жертвам голодоморів (фото)
Біля пам’ятника жертвам голодоморів у центрі Києва горять лампадки
фото: пресслужба президента

Зеленський переконаний, що Україну не зламати, не підкорити й не знищити

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів.

«Сьогодні звучатимуть наші молитви. І звучатимуть наші слова на захист справедливості. І буде видно нашу солідарність – солідарність усіх вільних людей, які запалять свічки пам’яті на знак того, що Україна ніколи не забуде своїх людей, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом», – зазначив президент.

Зеленський переконаний, що Україну не зламати, не підкорити й не знищити. «І коли в ніч перед днем пам’яті жертв геноциду звучала робота нашої ППО, коли працює зброя наших воїнів для захисту життя України, коли наші рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і допомагають людям, ми знаємо, що Україну не зламати, не підкорити й не знищити. Україна збережеться. І буде вільною. І йтиме шляхом свободи разом із тими у світі, кого поважає і хто поважає нашу державу. Це лише наш вибір – і так завжди буде», – сказав президент.

Керівники держави поставили лампадки біля пам’ятника жертвам голодоморів у центрі Києва.

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фото: пресслужба президента

«Сьогодні молитви, прагнення до справедливості та вогонь, що символізує нашу національну пам’ять, об’єднає українську націю. Ми ніколи не забудемо того, через що довелося пройти Україні. І обов’язково зупинимо новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю», – сказав Зеленський.

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Теги: геноцид війна Україна Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років

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