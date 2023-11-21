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Директорка музею Голодомору пояснила, що стається із народами без армії і державності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директорка музею Голодомору пояснила, що стається із народами без армії і державності
Гасиджак: Повномасштабне вторгнення Росії лише збільшило кількість людей, які цікавляться історією голодомору
фото з відкритих джерел

Леся Гасиджак: «Голодомор – це є наш найстрашніший урок, складний урок, який показує, що буває з народом, який не має своєї держави і який не має своєї сильної армії»

Історія Голодомору демонструє українцям і всьому світові, що буває з народом, у якого немає своєї держави і власної сильної армії. Про це сказала виконувачка обов’язків Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак під час спеціальної події Київського безпекового форуму, інформаційним спонсором якого є «Главком».

«Історія Голодомору, власне подій кількох років, коли було зруйновано державу, коли була окупована держава, коли було знищено тодішню еліту, українську інтелігенцію і українську церкву і коли було зламану і знищено основу економічної могутності потенційної української держави – це є наш найстрашніший урок, складний урок, який показує, що буває з народом, який не має своєї держави і який не має своєї сильної армії», – наголосила вона.

Гасиджак підкреслила, що історія Голодомору має бути настільною книгою кожного українського політика.

Вона також зазначила, що двері Національного музею відчинені сім днів на тиждень, а кількість екскурсій і запитів на лекції, зустрічі і дискусії є колосальною. І повномасштабне вторгнення Росії лише збільшило кількість людей, які цікавляться історією.

«Історія Голодомору розказує про те, хто є нашим ворогом, і змушує подивитись на нашу історію назад, оцінити нашу лояльність, часом гуманістичність, і програні уроки перед російським інформаційним продуктом і перед російською інформаційною війною, в якій ми жили і працювали всі ці 32 роки Незалежності», – додала вона.

Коментуючи питання довкола діяльності Музею під час війни, Гасиджак зазначила, що його сьогодні відвідують не лише студенти, школярі або музейні групи, які приходять колом родин або друзів, але й багато військових. «Це і строковики-військові, і студенти військових вишів, і навіть військові, які проходять реабілітацію у столичних медичних закладах. І ми чуємо багато слів вдячності. Немає іншого виходу у держави, як підтримувати Музей і підтримувати дослідження, які пов'язані з історією злочинного геноциду», – резюмувала Леся Гасиджак.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Нагадаємо, глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук розповів, що Голодомор 1932-33 років в Україні був зброєю масового знищення, яку використав сталінський режим проти українського народу. 

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Теги: історія музей держава Голодомор 1932-1933 років

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