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Розвідка про плани Кремля: Путін хоче повторити Голодомор

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка про плани Кремля: Путін хоче повторити Голодомор
25 листопада – День пам'яті жертв Голодоморів
фото: Уніан

Геноцид – це системний елемент політики РФ

План путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті. Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки, приуроченій до 90-х роковин Голодомору.  

«Нестерпні муки українців були гіршими за саму смерть, а правду про Голодомор Росія приховувала завжди, хто б не сидів у Кремлі. План путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням і повторити голодомор вже у ХХІ столітті разом з іншими воєнними злочинами Росії вкотре доводять – геноцид був і є системним елементом московської політики», – йдеться в повідомленні ГУР. 

У відомстві підкреслили, що геноцид – це системний елемент політики країни-агресорки РФ. І геноцид 1932-1933 років, і штучні голодомори 1921-1923 та 1946-1947 років були покликані цілеспрямовано знищити мільйони українців. 

Розвідники зауважують, що «за всі жахливі злодіяння Москва не була покарана жодного разу».

«Час безкарності потворної імперії минув – ми вижили, і прагнемо справедливої розплати», – наголосили в ГУР, додаючи, що розплата воєнним злочинцям буде невідворотною.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

До слова, президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів звернувся до світу із закликом.

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Теги: ГУР Голодомор 1932-1933 років путін

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