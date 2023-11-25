Розвідка про плани Кремля: Путін хоче повторити Голодомор

Геноцид – це системний елемент політики РФ

План путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті. Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки, приуроченій до 90-х роковин Голодомору.

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«Нестерпні муки українців були гіршими за саму смерть, а правду про Голодомор Росія приховувала завжди, хто б не сидів у Кремлі. План путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням і повторити голодомор вже у ХХІ столітті разом з іншими воєнними злочинами Росії вкотре доводять – геноцид був і є системним елементом московської політики», – йдеться в повідомленні ГУР.

У відомстві підкреслили, що геноцид – це системний елемент політики країни-агресорки РФ. І геноцид 1932-1933 років, і штучні голодомори 1921-1923 та 1946-1947 років були покликані цілеспрямовано знищити мільйони українців.

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Розвідники зауважують, що «за всі жахливі злодіяння Москва не була покарана жодного разу».

«Час безкарності потворної імперії минув – ми вижили, і прагнемо справедливої розплати», – наголосили в ГУР, додаючи, що розплата воєнним злочинцям буде невідворотною.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

До слова, президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів звернувся до світу із закликом.