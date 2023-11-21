Київський безпековий форум розпочав захід до роковин Голодомору (трансляція)

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

У вівторок, 21 листопада, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію «Розірвати замкнене коло смерті», присвячену 90-им роковинам Голодомору-геноциду українського народу.

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У заході візьмуть участь відомі діячі, дипломати, громадські активісти, науковці.

Зокрема, посол США в Україні Бріджит Брінк, Ізраїлю – Міхаель Бродський, Великої Британії – Мартін Гарріс, Німеччини – Мартін Єґер, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, Голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору Іван Васюник.

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Зі спеціальними відеозверненнями до учасників події звернуться Голова Центру громадянських свобод, Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук і всесвітньовідомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Повна програма події.

У панелі «Геноцид 1932-33 років/2022-23 років» візьмуть участь в.о. Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак, Голова Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович, Посол з особливих доручень МЗС України, Агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич, Директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної Академії наук України Елла Лібанова.

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Модератором події виступить Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

Пряма трансляція також буде на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:

На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму.

На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка.