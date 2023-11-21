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Київський безпековий форум розпочав захід до роковин Голодомору (трансляція)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Київський безпековий форум розпочав захід до роковин Голодомору (трансляція)
У заході візьмуть участь відомі діячі, дипломати, громадські активісти, науковці
фото з відкритих джерел

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

У вівторок, 21 листопада, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію «Розірвати замкнене коло смерті», присвячену 90-им роковинам Голодомору-геноциду українського народу.

У заході візьмуть участь відомі діячі, дипломати, громадські активісти, науковці.

Зокрема, посол США в Україні Бріджит Брінк, Ізраїлю – Міхаель Бродський, Великої Британії – Мартін Гарріс, Німеччини – Мартін Єґер, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, Голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору Іван Васюник.

Зі спеціальними відеозверненнями до учасників події звернуться Голова Центру громадянських свобод, Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук і всесвітньовідомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Повна програма події.

У панелі «Геноцид 1932-33 років/2022-23 років» візьмуть участь в.о. Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак, Голова Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович, Посол з особливих доручень МЗС України, Агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич, Директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної Академії наук України Елла Лібанова.

Модератором події виступить Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

Пряма трансляція також буде на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Теги: Арсеній Яценюк Київ геноцид Голодомор 1932-1933 років Антон Дробович Бріджит Брінк Елла Лібанова

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