25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору

Щороку четверта субота листопада – день великого суму та скорботи для всіх українців

25 листопада, День пам'яті жертв голодоморів в Україні, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Віряни вшановують пам'ять святого Климента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День пам’яті жертв голодоморів

Щороку четверта субота листопада – день великого суму та скорботи для всіх українців. Ця пам’ятна дата має нагадувати про жахливі події, пов’язані з геноцидом, вчиненим стосовно українського народу. Цей, сповнений скорботи день, названо Днем пам’яті жертв Голодоморів, які мали місце в 1921-1923 рр., 1932-1933рр. та 1946-1947 рр.

В 1932–1933 роках керівництво Радянського Союзу, маючи намір знищити частину українців, офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду та відмовилося від благодійної допомоги, що її пропонували країни світу, часто — за сприяння українців-емігрантів. В самому СРСР десятиліттями тривала заборона на пам’ять про жертв Голодомору — жодних публічних розмов, жодного вшанування пам’яті невинно вбитих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору стали можливими лише з розпадом Радянського Союзу та відновленням державної незалежності України. З кінця 1980-х рр. завдяки діяльності активної громадськості вже у вересні 1990 року в багатьох регіонах України пройшли скорботні заходи та панахиди за вбитими в 1932–1933 роках українцями. 1990-ті роки в Україні ознаменувалися розгортанням дослідницької, пошукової, наукової, освітньої, культурної роботи, спрямованої на відновлення пам’яті про мільйони жертв Голодомору. З проголошенням незалежності у 1991 році до справи з вшанування пам`яті жертв злочину та відновлення історичної правди приєдналася і держава.

В 1993 році Президент Леонід Кравчук підписав Указ «Про заходи у зв’язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні». Тоді ж було урочисто відкрито пам`ятний знак «Жертвам Голодомору 1932–1933 року» на Михайлівській площі у Києві, який довгий час, до появи Меморіалу жертв Голодомору, виконував функції місця вшанування пам’яті жертв геноциду. В 1998 році Указом Президента України Леоніда Кучми було встановлено щорічний національний пам’ятний День пам’яті жертв голодоморів у четверту суботу листопада.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Щороку 25 листопада міжнародна спільнота відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками (International Day for the Elimination of Violence Against Women). Це свято є відголоском тих труднощів, які зазнають жінки за своє життя – побиття, катування, сексуальне насильство та моральний тиск з боку своїх партнерів. Мета цієї дати – продемонструвати важливість проблем, з якими щоденно в світі стикаються тисячі жінок, показати нагальність їх розв’язання та запропонувати шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок був проголошений 17 грудня 1999 року на Генеральній Асамблеї ООН. За 6 років до цього, в 1993 р., було створено та затверджено спеціальну Декларацію із закликами повного викорінення будь-якого насильства щодо жінок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яке сьогодні релігійне свято

25 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Климента. Жив він у I столітті та народився у родині язичників. Коли Климент був молодим чоловіком, його мати разом з молодшими дітьми поїхала до Рима. Через десять років вона не повернулася, тому батько також рушив на її пошуки, залишивши Климента самого. Він довго поневірявся і згодом зустрів апостолів Варнаву та Петра, які розповіли йому про Ісуса Христа і охрестили. З часом Климент був призначений апостолом Петром єпископом Римським.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сумувати, накопичувати негативні думки.

Не можна злословити, лаятися, ображатися.

Триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, яйця.

Народні прикмети і традиції

На березі вже немає листя – чекайте на відлигу;

Малохмарна та суха погода – до суворої зими;

Вранці почути спів пташок – незабаром прийде потепління;

Сніжить – наступне літо буде вологим.

Пам’ятні події 25 листопада

1764 рік – Станіслав II стає Королем Речі Посполитої;

1795 рік – Станіслав II зрікається престолу, юридична ліквідація Речі Посполитої;

1905 рік – у Лубнах виходить друком перше число газети «Хлібороб»;

1981 рік – Генеральна Асамблея ООН оголошує цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

1992 рік – Кабінет Міністрів України видає постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»;

2003 рік – Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалює Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати;

2004 рік – на засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» ухвалюють позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора;

2018 рік – інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав, Клавдія, Марія.