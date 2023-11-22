Представниця Америки в ООН порівняла Путіна зі Сталіним

Путін приніс голод і смерть в Україну

У вівторок, 21 листопада, постійна представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд зробила різку заяву про президента Росії Володимира Путіна. Вона виступила на Раді безпеки ООН, де згадала Голодомор та порівняла російського диктатора з Йосипом Сталіним. Її промову опубліковано на сайті посольства США в ООН.

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Томас-Грінфілд нагадала, що цього місяця відзначаються 90 роковини Голодомору. Вона наголосила, що мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму. Штучний, навмисний голод, на її думку, став для людства уроком про те, що стається, коли жорстокість і тиранія залишаються безкарними.

«Путін надихнувся. Як і Сталін, Путін використав їжу як зброю війни. І як Сталін, Путін приніс голод і смерть в Україну. Росія веде війну не лише проти українського народу, а й проти «вразливих людей» по всьому світу, що залежать від українського експорту продовольства. Виробництво пшениці в Україні, за її словами, на 35% нижче довоєнного рівня», – сказала вона.

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За словами Томас-Грінфілд, Київ робить все можливе, щоб нагодувати світ. Зокрема, Україна створила чорноморський зерновий коридор, а Росія продовжує атаки та розраховує, що світова спільнота забуде про Україну на тлі інших світових проблем та криз.

«Давайте всі разом стоятимемо з українським народом стільки, скільки буде потрібно. Поки сім'ї не возз'єднаються. Поки діти не зможуть повернутися до школи і люди не зможуть повернутися додому. І доки не буде забезпечено справедливий і всеосяжний мир, відповідно до Статуту ООН», – додала вона.

Нагадаємо, раніше глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Голодомор 1932-33 років в Україні був зброєю масового знищення, яку використав сталінський режим проти українського народу.