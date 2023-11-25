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Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
фото з відкритих джерел

Щороку ця пам'ятна дата припадає на останню суботу листопада

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, «розкуркулення» селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, на знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.

Селяни України стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій, спрямованих на українську інтелігенцію та духовенство. У пік Голодомору щоденно в Україні вмирало 24 людини. Протягом короткого періоду Москва забрала життя 4 з половиною мільйонів українців.

Протягом десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Україна тепер визнає Голодомор 1932-1933 років як акт геноциду українського народу, організований урядом СРСР за допомогою штучно створеного масового голоду, що призвів до багатомільйонних людських жертв у сільських районах Української РСР. За останніми соціологічними дослідженнями, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.

У листопаді 2006 Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. А 7 грудня 2016 року українські парламентарі закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 24 країни.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років історія Україна війна

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