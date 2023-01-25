Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
фото з відкритих джерел

Президент зазначив, що у союзників є потрібна кількість танків

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів ухвалити рішення про передавання Україні сучасних танків. Про це він сказав під час свого звернення до українців. 

«Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення», – сказав президент. 

Якщо раніше, після тривалих запевнень у технічній недоцільності передачі  Abrams Україні, американські партнери погодилися надати нашим військовим 10  одиниць такої техніки, то нині вже йдеться про 30 танків.

Як пише видання, Abrams відправлятимуться в нашу країну, ймовірно, за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative). Вона дозволяє Вашингтону фінансувати закупівлю зброї та обладнання, а не вилучати їх із наявних запасів США.

Джерела, на які посилається Politico, пов’язують рішення адміністрації президента США із публічним протистоянням між офіційними особами Вашингтона та Берліна щодо танків Leopard. Свого часу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що може погодитись на передачу Україні Leopard, якщо США у свою чергу поставлять Abrams. 

У вівторок, 24 січня, стало відомо про те, що  Шольц прийняв рішення відправити танки німецького виробництва вітчизняним військовим у кількості 14 одиниць.

Теги: Володимир Зеленський президент Олаф Шольц танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не лише Leopard: США можуть відправити в Україну близько 30 танків Abrams
Не лише Leopard: США можуть відправити в Україну близько 30 танків Abrams
Вчора, 23:20
Чистка кадрів й танки Leopard від Німеччини. Головне за 24 січня
Чистка кадрів й танки Leopard від Німеччини. Головне за 24 січня
Вчора, 20:59
Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт танків, які перебувають на озброєнні інших держав
Танки Leopard для України: Шольц ухвалив рішення
Вчора, 19:58

Політика

Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Президент підписав новий каральний закон для ЗСУ
Президент підписав новий каральний закон для ЗСУ
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій
Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій
Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента
Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента
Чехія відмовляється надавати Україні танки Leopard 2
Чехія відмовляється надавати Україні танки Leopard 2

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
49K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
16K
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
14K
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9858
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
23 сiчня, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
23 сiчня, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
23 сiчня, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
23 сiчня, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту