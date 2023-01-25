Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків

Президент зазначив, що у союзників є потрібна кількість танків

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів ухвалити рішення про передавання Україні сучасних танків. Про це він сказав під час свого звернення до українців.

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«Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення», – сказав президент.

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Якщо раніше, після тривалих запевнень у технічній недоцільності передачі Abrams Україні, американські партнери погодилися надати нашим військовим 10 одиниць такої техніки, то нині вже йдеться про 30 танків.

Як пише видання, Abrams відправлятимуться в нашу країну, ймовірно, за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative). Вона дозволяє Вашингтону фінансувати закупівлю зброї та обладнання, а не вилучати їх із наявних запасів США.

Джерела, на які посилається Politico, пов’язують рішення адміністрації президента США із публічним протистоянням між офіційними особами Вашингтона та Берліна щодо танків Leopard. Свого часу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що може погодитись на передачу Україні Leopard, якщо США у свою чергу поставлять Abrams.

У вівторок, 24 січня, стало відомо про те, що Шольц прийняв рішення відправити танки німецького виробництва вітчизняним військовим у кількості 14 одиниць.