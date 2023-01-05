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The Washington Post: Адміністрація Байдена не дасть Україні важкі танки Abrams M2

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Washington Post: Адміністрація Байдена не дасть Україні важкі танки Abrams M2
Танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун
фото з відкритих джерел

Abrams можуть часто ламатися, тому потребують великого досвіду обслуговування

Адміністрація президента США Джо Байдена виключає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами, повідомляє The Washington Post.

Високопосадовець з адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ пояснив, що танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

Крім того, Abrams можуть часто ламатися, тому потребують великого досвіду обслуговування.

Видання зазначає, що американські танки Abrams настільки важкі, що експрезиденту Дональду Трампу не дозволили включити цю техніку на святкування Дня незалежності США у 2019 році, оскільки їхні сталеві гусениці могли пошкодити дорожнє покриття.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: окупанти Адміністрація Президента США військова техніка танки ворог

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