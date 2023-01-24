Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams

США готові доставити Україні танки Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину

Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн. Про це повідомляє Sky News Arabia.

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За даними видання, представник Пентагону заявив, що Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки Leopard.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена виключає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.

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Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін посварився з Вольфгангом Шмідтом – найближчим радником канцлера Німеччини Шольца. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України.