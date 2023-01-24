Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Основне озброєння M1A1 Abrams складається зі 120-мм гладкоствольної гармати M256, розробленої німецькою Rheinmetall Waffe Munition GmbH
фото: mil.in.ua

США готові доставити Україні танки Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину

Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн. Про це повідомляє Sky News Arabia.

За даними видання, представник Пентагону заявив, що Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки Leopard.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена виключає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін посварився з Вольфгангом Шмідтом – найближчим радником канцлера Німеччини Шольца. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України.

Читайте також:

Теги: зброя війна США Джозеф Байден танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецькі танки зараз би дуже сильно допомогли ЗСУ
Чому Німеччина соромиться давати нам танки
Сьогодні, 10:11
Раніше Німеччина виступала головним противником поставок танків Leopard
Незабаром німецький уряд вирішить, чи передавати Україні танки Leopard – міністр оборони ФРН
Вчора, 01:44
Бербок заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Сьогодні, 14:55

Політика

Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
36K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
20K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8550
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
6718
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту