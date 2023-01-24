Танки Leopard для України: Шольц ухвалив рішення

Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт танків, які перебувають на озброєнні інших держав

Ідеться принаймні про один рот танків Leopard 2A6

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard Україні. Про це пише Spiegel.

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Після кількох місяців дебатів канцлер Шольц погодився поставити Україні бойові танки. За даними видання, йдеться принаймні про один рот танків Leopard 2A6.

Інші союзники, зокрема з країн Скандинавії, також хочуть поставити Україні основні бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт таких танків, які перебувають на озброєнні інших держав, наприклад Польщі.

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За даними видання, танки Leopard будуть виділені Україні із запасів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі до передачі можуть бути підготовлені нові бойові танки із запасів промисловості.

До відома, німецька армія має на озброєнні 320 танків Leopard 2. Ці танки перебувають на різних стадіях стану, ремонту та готовності до розгортання, і скільки саме з них можуть бути готові для надання Києву, публічно не розкривають.

Як повідомлялося, Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

До відома, Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

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Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін посварився з Вольфгангом Шмідтом – найближчим радником канцлера Німеччини Шольца. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України.