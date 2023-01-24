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Не лише Leopard: США можуть відправити в Україну близько 30 танків Abrams

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Не лише Leopard: США можуть відправити в Україну близько 30 танків Abrams
фото wikimedia.org

Рішення про надання Abrams може бути оголошено цього тижня після того, як Німеччина офіційно санкціонує передачу танків Leopard українським військовим

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до відправки «значної кількості» танків M1 Abrams в Україну. Про це, посилаючись одразу на кілька компетентних джерел, пише Politico.

Якщо раніше, після тривалих запевнень у технічній недоцільності передачі  Abrams Україні, американські партнери погодилися надати нашим військовим 10  одиниць такої техніки, то нині вже йдеться про 30 танків.

Як пише видання, Abrams відправлятимуться в нашу країну, ймовірно, за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative). Вона дозволяє Вашингтону фінансувати закупівлю зброї та обладнання, а не вилучати їх із наявних запасів США.

Джерела, на які посилається Politico, пов’язують рішення адміністрації президента США із публічним протистоянням між офіційними особами Вашингтона та Берліна щодо танків Leopard. Свого часу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що може погодитись на передачу Україні Leopard, якщо США у свою чергу поставлять Abrams. 

У вівторок, 24 січня, стало відомо про те, що  Шольц прийняв рішення відправити танки німецького виробництва вітчизняним військовим у кількості 14 одиниць.

Теги: зброя Німеччина США танки

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