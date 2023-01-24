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Чистка кадрів й танки Leopard від Німеччини. Головне за 24 січня

Ірина Глотова
glavcom.ua
Чистка кадрів й танки Leopard від Німеччини. Головне за 24 січня

В українському уряді розпочались кадрові ротації 

Україна отримає танки Leopard, в уряді уже розпочали великі кадрові ротації, заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова і заступника генпрокурора Олексія Симоненка звільнено з посад, в Україні було зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 – «Кракен». Ці та інші новини 24 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій.

Танки Leopard для України: Шольц ухвалив рішення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard Україні. Після кількох місяців дебатів він погодився поставити Україні бойові танки. Йдеться принаймні про одну роту танків Leopard 2A6.

Очільники областей та заступники міністрів. Уряд ухвалив низку кадрових рішень

Урядом було звільнено заступника міністра оборони України Вячеслава Шаповалова, заступника міністра розвитку громад та територій України Івана Лукерю, заступника міністра розвитку громад та територій України В'ячеслава Негоду заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка. Водночас, на посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

В Україні виявлено перший випадок коронавірусу «кракен»

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Його виявлено  у Сумській області.

Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку

Міністр оборони України підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України. У відомстві вважають, що це допоможе зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під можливих розслідувань.

Олексія Симоненка після скандалу звільнено з посади заступника генпрокурора

Олексія Симоненка було звільнено з посади заступника генпрокурора через те, що він у період воєнного стану їздив святкувати Новий рік із сім'єю до Іспанії, незважаючи на пряму заборону президента Володимира Зеленського.

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