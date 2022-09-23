Зеленський утворив 20 військових адміністрацій на Луганщині

Зеленський підписав указ про створення 20 військових адміністрацій в Луганській області

Указ набирає чинності з дня опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів Луганської області. Відповідний указ № 665/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з указом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області у Щастинському районі утворено Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію, Станично-Луганську селищну військову адміністрацію, Широківську сільську військову адміністрацію та Щастинську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що у звʼязку з утворенням згаданих вище військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень.

Також згідно з указом утворено Біловодську селищну військову адміністрацію Старобільського району, Білокуракинську селищну військову адміністрацію Сватівського району, Білолуцьку селищну військову адміністрацію Старобільського району, Коломийчиську сільську військову адміністрацію Сватівського району, Красноріченську селищну військову адміністрацію Сватівського району, Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію Сватівського району, Марківську селищну військову адміністрацію Старобільського району, Міловську селищну військову адміністрацію Старобільського району, Нижньодуванську селищну військову адміністрацію Сватівського району, Новоайдарську селищну військову адміністрацію Щастинського району, Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району, Сватівську міську військову адміністрацію Сватівського району, Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району, Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району, Чмирівську сільську військову адміністрацію Старобільського району та Шульгинську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області.

Згідно з документом, президент доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, повʼязані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статтях 1 і 2 цього Указу.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Окрім того розпорядженням №200/2022-рп Зеленський призначив Віктора Кобернюка начальником Біловодської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області, розпорядженням № 201/2022-рп Віталія Антоненка начальником Білокуракинської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області, розпорядженням № 202/2022-рп начальником Білолуцької селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області призначено Олександра Козича, розпорядженням № 203/2022-рп начальником Коломийчиської сільської військової адміністрації Сватівського району Луганської області призначено Галину Радченко, розпорядженням № 204/2022-рп начальником Красноріченської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області призначено Павла Божка.

Також начальником Лозно-Олександрівської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області розпорядженням № 205/2022-рп призначено Євгена Світличного, розпорядженням №206/2022-рп Олександра Череватого призначено начальником Марківської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області, Ірину Болткову розпорядженням № 207/2022-рп призначено начальником Міловської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області, розпорядженням № 208/2022-рп начальником Нижньодуванської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області призначено Сергія Корощенка.

Окрім того, президент призначив розпорядженням № 209/2022-рп Олену Коробку начальником Нижньотеплівської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області, розпорядженням № 210/2022-рп Ігоря Шопіна призначено начальником Новоайдарської селищної військової адміністрації Щастинського району Луганської області, розпорядженням № 211/2022-рп Миколу Старцева призначено начальником Новопсковської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області, а розпорядженням № 212/2022-рп начальником Сватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області призначений Олександр Міткевич.

Начальником Станично-Луганської селищної військової адміністрації Щастинського району Луганської області розпорядженням №213/2022-рп призначений Сергій Ісаєв, розпорядженням № 214/2022-рп начальником Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області призначена Яна Літвінова, розпорядженням № 215/2022-рп начальником Троїцької селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області - Зоя Акунєєва, начальником Чмирівської сільської військової адміністрації Старобільського району Луганської області розпорядженням № 216/2022-рп призначено Валерія Видиша, начальником Широківської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області розпорядженням № 217/2022-рп призначено Володимира Коробку, начальником Шульгинської сільської військової адміністрації Старобільського району Луганської області розпорядженням № 218/2022-рп призначено Наталю Петренко, а Сергія Пращура розпорядженням № 219/2022-рп призначено начальником Щастинської міської військової адміністрації Щастинського району Луганської області.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині.