Президентські рейтинги: Зеленський випереджає Порошенка на 1%

Розрив між чинним і п'ятим президентом фактично у межах похибки

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова провів опитування щодо політичних вподобань за останній час.

Як зазначається у результаті досліджень, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримали би Володимир Зеленський, тобто 17,4% усіх опитаних, або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором

За Петра Порошенка на сьогодні готові проголосувати 16,2% та 24,2%, відповідно.

Колишня премʼєрка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко має підтримку 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. Дмитра Разумкова підтримають 5,5% та 8,2%, відповідно.

По 7,0% мають Юрій Бойко (ОПЗЖ) та Євгеній Мураєв. За Ігоря Смешка готові проголосувати 5,4% за експремʼєра Володимира Гройсмана 3,1%, відповідно, за Олега Ляшка 2,0%, за Віктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.

Графіка: центр Разумкова

«Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги Петра Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Юлії Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг Володимира Гройсмана (з 4,1% до 2,1%)", – зазначили в опитуванні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення «Обозревателя» з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування).

Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком захопленого Росією Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з січневим опитуванням КМІС, відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки. За чинного президента готові проголосувати 23,5% тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори. Пʼятий президент, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко має підтримку в 20,9%.

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