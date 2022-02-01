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    Президентські рейтинги: Зеленський випереджає Порошенка на 1%

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    Рейтинг Зеленського за останні місяці падає, а підтримка Порошенка зростає&nbsp; - Президентські рейтинги: Зеленський випереджає Порошенка на 1%
    Рейтинг Зеленського за останні місяці падає, а підтримка Порошенка зростає 
    фото з відкритих джерел

    Розрив між чинним і п'ятим президентом фактично у межах похибки

    Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова провів опитування щодо політичних вподобань за останній час.

    Як зазначається у результаті досліджень, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримали би Володимир Зеленський, тобто 17,4% усіх опитаних, або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором

    За Петра Порошенка на сьогодні готові проголосувати 16,2% та 24,2%, відповідно.

    Колишня премʼєрка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко має підтримку 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. Дмитра Разумкова підтримають 5,5% та 8,2%, відповідно.

    По 7,0% мають Юрій Бойко (ОПЗЖ) та Євгеній Мураєв. За Ігоря Смешка готові проголосувати 5,4% за експремʼєра Володимира Гройсмана 3,1%, відповідно, за Олега Ляшка 2,0%, за Віктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.

    Графіка: центр Разумкова

    Графіка: центр Разумкова

    «Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги Петра Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Юлії Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг Володимира Гройсмана (з 4,1% до 2,1%)", – зазначили в опитуванні.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення «Обозревателя» з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування).

    Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком захопленого Росією Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

    Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

    Нагадаємо, згідно з січневим опитуванням КМІС, відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки. За чинного президента готові проголосувати 23,5% тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори. Пʼятий президент, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко має підтримку в 20,9%.

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    Теги: Петро Порошенко соцопитування вибори рейтинг Володимир Зеленський президент
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    Президентські рейтинги: Зеленський випереджає Порошенка на 1%