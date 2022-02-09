  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту
    фото: president.gov.ua

    Зеленський подякував Роберті Метсолі за незмінну підтримку України з боку Європарламенту

    Президент України Володимир Зеленський 9 лютого провів розмову з новою главою Європарламенту Робертою Метсолою. Глава держави привітав її з обранням і подякував за підтримку. Про це Зеленський повідомив в Twitter.

    «У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з недавнім обранням президентом Європейського парламенту», – написав Зеленський.

    Глава держави додав, що в ході бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.

    «Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України», – підсумував Зеленський.

    Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

    Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

    До слова, Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України. Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин. Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

    Теги: Володимир Зеленський Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту