Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту

Зеленський подякував Роберті Метсолі за незмінну підтримку України з боку Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого провів розмову з новою главою Європарламенту Робертою Метсолою. Глава держави привітав її з обранням і подякував за підтримку. Про це Зеленський повідомив в Twitter.

«У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з недавнім обранням президентом Європейського парламенту», – написав Зеленський.

Глава держави додав, що в ході бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.

«Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України», – підсумував Зеленський.

У телефонній розмові з @RobertaMetsola привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку @Europarl_EN у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень . pic.twitter.com/BbVTdwQPBB — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2022

Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

До слова, Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України. Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин. Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.