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    Зеленський збирає виїзне засідання РНБО: названо місто і дату

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    Президент проведе засідання РНБО у Харкові - Зеленський збирає виїзне засідання РНБО: названо місто і дату

    Президент проведе засідання РНБО у Харкові

    фото: president.gov.ua

    Попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня

    Цієї п'ятниці відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у Харкові. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

    Зазначається, що засідання РНБО розпочнеться о 15:30 11 лютого.

    «Згідно з рішенням президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)», – йдеться у повідомленні.

    Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова відбудеться орієнтовно о 17:30.

    Варто нагадати, що попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня. Очільник держави закликав громадян бути спокійними і «не кричати все пропало».

    Секретар РНБО Олексій Данілов натомість зазначив, що ситуація «зрозуміла та контрольована», а приводів для паніки немає. Він додав, що ситуація з Росією складна ще з 2014 року, а не лише в останні тижні. Данілов також запевнив, що Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.

    Того ж дня Зеленський заявив, в рамках програми «єПідтримка» буде виплачуватись додатково по 500 грн тим громадянам, які отримають «бустерну» дозу вакцини. Крім того, уряд дозволить пенсіонерам витрачати отримані в рамках програми кошти на оплату комунальних послуг.

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    Теги: Харків РНБО політика Володимир Зеленський президент Олексій Данілов
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    Зеленський збирає виїзне засідання РНБО: названо місто і дату