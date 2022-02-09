Зеленський збирає виїзне засідання РНБО: названо місто і дату

Попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня

Цієї п'ятниці відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у Харкові. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Зазначається, що засідання РНБО розпочнеться о 15:30 11 лютого.

«Згідно з рішенням президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)», – йдеться у повідомленні.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова відбудеться орієнтовно о 17:30.

Варто нагадати, що попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня. Очільник держави закликав громадян бути спокійними і «не кричати все пропало».

Секретар РНБО Олексій Данілов натомість зазначив, що ситуація «зрозуміла та контрольована», а приводів для паніки немає. Він додав, що ситуація з Росією складна ще з 2014 року, а не лише в останні тижні. Данілов також запевнив, що Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.

Того ж дня Зеленський заявив, в рамках програми «єПідтримка» буде виплачуватись додатково по 500 грн тим громадянам, які отримають «бустерну» дозу вакцини. Крім того, уряд дозволить пенсіонерам витрачати отримані в рамках програми кошти на оплату комунальних послуг.