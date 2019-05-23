Зеленський обсміяв Ляшка на форумі



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Президент Зеленський, виступаючи з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом», розкритикував українських чиновників за те, що вони не підтримують інновації і діджиталізацію. Як приклад такого чиновника Зеленський назвала нардепа Ляшка

Під час виступу на iForum-2019 Володимир Зеленський порівняв народного депутата Олега Ляшка з роботом-собакою.

Розповідаючи про інновації на Заході, Зеленський показав відео з роботом у вигляді собаки, який скакав та пересувався по доріжці. «Ось у цьому світі», - сказав президент на початку цього відео.

«Ось ці чиновники, подивіться», - сказав він на фото Олега Ляшка з іншими депутатами, яке з’явилось після відео з роботом.

На думку Зеленського, чиновники типу Ляшка можуть довести Україну до Росії.

«І зверніть увагу, куди вони можуть нас привести. Чого взагалі не хочеться», - сказав Зеленський, демонструючи кадр з Державної думи РФ.

«Що нам заважає? Люди, які нам заважають, їх треба назвати «що», - продовжив президент.

Зеленський сказав, що як правило чиновники використовують чотири слова: інновація, діджиталізація, гіперлуп і Ілон Маск. «Ось після цих чотирьох слів вони, як правило, говорять «Ми усе сказали і треба щось змінювати», - запевняв президент молодь на форумі.

Нагадаємо, під час інавгурації виникла перепалка між Зеленським та Ляшком. Останній зробив зауваження президенту стосовно української мови, а потім, коли Зеленський виходив з сесійної зали, Ляшко сказав: «Погано почав, погано закінчиш».