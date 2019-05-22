Ляшко розкрив секрет, що він сказав Зеленському під час інавгурації



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своїми соратниками Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Суперечка президента Володимира Зеленського та голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка відбулася під час інавгураційної промови очільника держави

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зізнався, що він сказав президенту Володимиру Зеленському під час суперечки на інавгурації. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Погано почав, погано закінчиш», - сказав Ляшко.

Нагадаємо, суперечка президента Володимира Зеленського та голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка відбулася під час інавгураційної промови очільника держави.

«Дякую, що продовжуєте ділити людей, пане Ляшку. Так, ми всі українці, де б не жили. Тому що українець - це не в паспорті, українець - це в серці», - сказав Зеленський у відповідь на репліку Ляшка.

Суперечці передували слова Зеленського про жителів окупованих територій, які він виголосив російською мовою.

Своєю чергою Ляшко вигукнув, що «вони розуміють українську мову».

Відповідь Зеленського на репліку Ляшка викликала оплески в залі Верховної Ради.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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