Ляшко влаштував шоу в Адміністрації президента. Охорона Зеленського відібрала у нього телефон



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Охоронці не пропустили Ляшка з телефон до залу, де мали пройти консультації з президентом Зеленським

Охорона Зеленського таки відібрала телефон у політика, який збирався влаштувати пряму трансляцію зустрічі з Зеленським

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував шоу в Адміністрації президента. Охорона президента Володимира Зеленського відбирає у нього телефон.

Лідер радикалів планував влаштувати пряму трансляцію із зустрічі лідерів фракцій з президентом.

Перед цим він заручився згодою усіх присутніх на пряму трансляцію.

Зазначимо, що до Адміністрації президента прибули лідери фракцій «Народний фронт» і «Самопоміч» Максим Бурбак та Олег Березюк. Також на зустрічі присутні заступники голови ВР Ірина Геращенко та Оксана Сироїд та сам голова ВР Андрій Парубій. До зали також увійшли голови фракцій «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Блоку Петра Порошенка».

Перед початком зустрічі Зеленський привітав лідерів фракцій та запитав Олега Ляшка щодо його ставлення до проведення дострокових виборів. Олег Ляшко відповів, що добре відноситься до них.

Після кількох хвилин сварки і штовханини Ляшко здався. Політик здав телефон охороні і пройшов до зали, де відбуваються консультацї щодо розпуску парламенту.

Ляшко, який приїхав на Банкову одним з найперших, заявив, що запропонує Зеленському одночасно з дочасними виборами провести референдум щодо зменшення кількості депутатів до 250 людей.

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Зазначимо також, що вчора, під час інавгурації шостого президента, Ляшко зробив зауваження Зеленському. Він дорікнув Зеленському, що він під час промови перейшов на російську мову.

Раніше повідомлялося, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді за умови врахування ряду пропозицій.

Як повідомлялось, новобраний президент 20 травня заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

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