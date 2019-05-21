Ляшко приїхав до Зеленського на велосипеді і з ультиматумом



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Ляшко приїхав в Адміністрацію президента на велосипеді Фото: Главком

Зеленський зустрінеться з голова парламентських фракцій

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, проведе зустріч із керівництвом Верховної Ради та лідерами депутатських фракцій та груп. Лідер радикальної партії Олег Ляшко, який приїхав на Банкову одним з найперших, заявив, що запропонує Зеленському одночасно з дочасними виборами провести референдум щодо зменшення кількості депутатів до 250 людей.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», про це Ляшко заявив біля Адміністрації президента. Лідер радикалів приїхав на Банкову на велосипеді і також дорікнув, що біля президентської адміністрації нема велопарковок.

Також Ляшко веде трансляцію з Банкової. «Їду на консультації з президентом», - підписав він під відео.

Зазначимо також, що вчора, під час інавгурації шостого президента, Ляшко зробив зауваження Зеленському. Він дорікнув Зеленському, що він під час промови перейшов на російську мову.

Раніше повідомлялося, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді за умови врахування ряду пропозицій.

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