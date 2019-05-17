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    Формування нової коаліції. Ляшко вже почав торги

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    Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко - Формування нової коаліції. Ляшко вже почав торги
    Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко
    Фото: Еспресо.TV

    Фракція Радикальної партії висунула ряд вимог для участі у формуванні нової коаліції

    Фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді за умови врахування ряду пропозицій. Про це голова фракції Олег Ляшко заявив на засіданні Ради.

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    «Наша команда готова брати участь в обговоренні питання про формування нової коаліції в парламенті. Ми вважаємо, що не можна втрачати жодного дня, щоб прийняти рішення, на які чекають українці», - наголосив Ляшко.

    Від імені фракції він висунув такі вимоги: заборонити продаж земель сільськогосподарського призначення, переглянути бюджет, підвищити зарплати та пенсії, переглянути ціни на газ, а також переглянути угоду з МВФ і торговельну частину Угоди про асоціацію з ЄС.

    Як повідомлялось, фракція партії «Народний фронт» проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала це рішення вранці 17 травня.

    Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про розпуск коаліції «Європейська Україна» та оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції

    Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту.

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