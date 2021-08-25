Кулеба та інші дипломати отримали підвищення рангу: що відомо

Посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно

Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Про це стало відомо з указу глави держави.

«Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу – міністру закордонних справ України – дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла», – йдеться в документі.

Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.

Водночас Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу. Зокрема, його отримали:

надзвичайний і повноважний посол України в Сербії Олександр Олександрович;

надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндії Ольга Діброва;

посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи міністра Головного управління дипломатичної роботи міністра директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв;

директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Дмитро Пономаренко.

В той самий час дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу одержавши:

генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський;

перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;

заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін;

заступник директора Департаменту – начальник відділу протидії загрозам з боку РФ шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ілля Квас;

заступник директора Департаменту – начальник відділу дипломатичної підтримки безпеки співробітництва та боротьби з гібридними загрозами Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Олександр Осадчий;

заступник директора Департаменту – начальник відділу Близького Сходу п'ятого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Рустам Рустамов;

заступник директора Департаменту – начальник відділу дипломатичних привілеїв та імунітетів департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Іван Холостенко;

надзвичайний і повноважний посол України в Молдові Марк Шевченко;

генеральний директор Директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Андрій Яневський.

Нагадаємо, генпрокурорку Ірину Венедіктову можуть незабаром звільнити. На Банковій вважають, що вона є потенційною зрадницею. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генерал-лейтенант міліції, ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Також, Кабінет Міністрів на засіданні 11 серпня за поданням наглядової ради призначив Олександра Камишіна новим виконуючим обов’язки голови правління «Укрзалізниці».є

До слова, президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних силах України.