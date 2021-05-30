Названа причина смерті українського посла у Таїланді

Андрій Бешта помер через раптовий серцевий напад

Смерть українського посла у Таїланді, М'янмі та Лаосі Андрія Бешти сталася через серцевий напад.

Про це повідомили в МЗС України, пише «Сегодня».

Відомо, що Андрію Бешт було 44 роки. З листопада 2015 року дипломат займав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.

Бешту звільнили з посади посла у квітні, він вже готувався до повернення в Україну з Таїланду.

Нагадаємо, що про смерть Андрія Бешти стало відомо зранку в неділю, 30 травня. Зокрема співчуття висловив на своїй сторінці у Twitter президент України Володимир Зеленський. Експосол був одружений, у нього залишилося троє дітей.

Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН, серед них і Андрія Бешту.

Пізніше у МЗС пояснили, що звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації.