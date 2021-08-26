Окупанти б'ють на сполох: мешканці ОРДЛО відмовляються брати участь у виборах до Держдуми

Окупаційним режимам «ЛНР» та «ДНР» не вдається забезпечити визначену Кремлем кількість виборців з ОРДЛО, що візьмуть участь у дистанційному голосуванні

Кількість мешканців окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей, що зареєструвалися на російському порталі «Держпослуг» для дистанційної участі у виборах депутатів Держдуми РФ, досягла позначки 102,3 тис. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Східна правозахисна група.

За даними організації, російська влада визначила окупаційним режимам завдання зареєструвати для дистанційної участі у виборах 75% мешканців окупованої частини Донбасу, які раніше отримали паспорти громадян РФ. Оскільки процедуру реєстрації для участі у голосуванні можна буде пройти до 13 вересня, окупаційним адміністраціям, вочевидь, не вдасться досягти цього показника.

Зазначимо, що кількість російських паспортів, виданих в ОРДЛО, за інформацією, яку наводять самі окупанти, вже перевищила 600 тис. Отже, для забезпечення необхідної явки окупаційним адміністраціям потрібно було зареєструвати на російському порталі «Держпослуг» щонайменше 450 тис. людей.

«Політтехнологи РФ (такі, як Андрій Манойло) використовують весь спектр інструментів залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму РФ – примус через адміністративний ресурс, видача продуктових наборів під час реєстрації, робота мобільних центрів реєстрації на виборах (це коли прямо до подвір приїжджають для реєстрації на вибори), але забезпечити явку не виходить», – повідомляється у дописі Східної правозахисної групи.

Нагадаємо, раніше російський експерт розповів, навіщо РФ масово роздає паспорти на окупованих територіях.

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