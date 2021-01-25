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    Думки вголос

    День народження Зеленського. Що би я йому побажав?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    •  glavcom.ua
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    25 січня 2021 року президент Зеленський святкує свій 43 день народження - День народження Зеленського. Що би я йому побажав?
    25 січня 2021 року президент Зеленський святкує свій 43 день народження
    фото з відкритих джерел

    Ще є шанс уникнути повного провалу

    День народження Зеленського. Що би я йому побажав?

    Три речі.

    Перше – позбавитися «любих друзів» і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта.

    Друге – не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення.

    Третє – ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов'язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати.

    Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу.

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    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський президент
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