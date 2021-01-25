25 січня 2021 року президент Зеленський святкує свій 43 день народження

Ще є шанс уникнути повного провалу

День народження Зеленського. Що би я йому побажав?

Три речі.

Перше – позбавитися «любих друзів» і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта.

Друге – не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення.

Третє – ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов'язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати.

Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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