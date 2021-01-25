День народження Зеленського. Що би я йому побажав?
Ще є шанс уникнути повного провалу
День народження Зеленського. Що би я йому побажав?
Три речі.
Перше – позбавитися «любих друзів» і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта.
Друге – не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення.
Третє – ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов'язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати.
Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу.
Джерело: блог Анатолія Гриценка