Зеленський розповів, скільки міжнародних договорів порушила Росія за час війни

Президент України нагадав світовій спільноті про те, що Росія систематично порушує міжнародні угоди

За вісім років війни проти України Росія порушила близько 400 міжнародних договорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

«Слово – це завжди основа закону. Це завжди основа договору. Конвенцій, статутів, декларацій і, звичайно, меморандумів. Тільки за час війни Росії проти України, яка триває, нагадаю вам, не з 24 лютого, а з 2014 року, Росія порушила близько чотирьохсот різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави», – зазначив президент.

Зеленський уточнив, що йдеться, зокрема, про Статут ООН; Конвенцію ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму; Конвенцію ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього; корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни; Міжнародну конвенцію для захисту усіх осіб від насильницького зникнення; Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту; Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Конвенцію ООН з морського права та інші.

«Від ключових глобальних документів можна перейти до фундаментальних для Європи. Російська держава порушила: Заключний акт НБСЄ 1975 року, Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, Статут Ради Європи», – зауважив Зеленський.

Глава держави також нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму, наголосивши, що цим порушенням РФ знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі.

«Чого тепер варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматися від агресії і яка досі залишається ядерною державою?» – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки, закликав виключити Росію із ФАО – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Зеленський наголосив, що блокування Росією українського аграрного експорту ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.

Також нагадаємо, що Зеленський пропонує інвесторам п'ять напрямків відбудови України. Він закликав інвесторів допомогти Україні скоріше досягнути перемоги у війні з Росією.



