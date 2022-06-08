Відбудова України. Зеленський пропонує інвесторам п'ять напрямків

Політична історія завжди йде поряд з економічною історією, заявив президент

Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів допомогти Україні скоріше досягнути перемоги у війні з Росією. Про це він сказав у своїй промові під час Ukraine Virtual Investor Conference.

За словами Зеленського, перемога України наступить тим швидше, що якіснішою буде зокрема й співпраця з інвесторами. Він запропонував розглянути два горизонти співпраці з Україною – короткостроковий і довгостроковий.

У короткостроковій перспективі Зеленський закликає інвесторів долучатися до платформи UNITED24. Це спеціальна фандрейзингова платформа, за допомогою якої Україна акумулює кошти для відновлення життя після бойових дій. Це розмінування, це купівля обладнання для лікарень, гуманітарна підтримка. А другий інструмент – це військові облігації України.

Однак більше уваги Зеленський приділяє довгостроковому горизонту. Він назвав 5 основних можливостей для інвесторів від співпраці з Україною – це Європа, IT, агро, «зелена» енергетика, локалізація виробництва. Зеленський також перерахував основні переваги України, які роблять її привабливою для інвестицій.

Україна – це доступ до всього ринку Європейського Союзу. Безмитний доступ. Працюємо над тим, щоб такий же доступ був до ринків держав «Великої сімки». І це – власний ринок збуту, один із найбільших у нашому регіоні.

Україна – це кваліфіковані працьовиті фахівці, одні з найкращих у Європі.

Україна – це простір цифровізації, який дає простоту, дає, найголовніше, прозорість будь-яким відносинам між людиною та державою, між компанією та державою. Це те, чого ви не знайдете сьогодні в більшості країн світу.

Україна – це IT-сектор, який користується одним із найбільш сприятливих законодавств у світі – спеціальним законодавчим режимом «Дія Сіті». І я пропоную переносити штаб-квартири IT-компаній вже й до України, утворювати центри спільного обслуговування та R&D-центри.

Україна – це стійкість інституцій навіть у час повномасштабного вторгнення. Наша банківська система, фінанси, державні структури залишаються абсолютно стабільними, працюють попри все.

Україна – це аграрний сектор, глобальне значення якого вже всі бачили, коли Росія заблокувала наші порти. Саме наш агросектор – ключовий для ринків десятків країн. Розвивати переробку в Україні – це справді вигідно.

Україна – це індустріальні парки, які дають особливі можливості для розміщення будь-яких виробничих підприємств. Величезний потенціал у різних галузях – від аерокосмічної до деревообробки.

Україна – це багаті природні ресурси: від природного газу до літієвих руд.

І Україна – це «зелена» енергетика, «зелені» добрива та «зелений» водень. Все це разом – гарантія майбутньої енергетичної безпеки Європи, коли ми замістимо Росію з її брудним викопним паливом.

Україна – це амбітна програма післявоєнної відбудови, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу у Європі.

«Все це – пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас. Ніде у світі ви не знайдете одночасно всіх цих економічних чинників. Вони є тільки в нас, в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже», – наголосив президент.

Глава держави наголосив, що війна не повинна ставати перешкодою для інвестицій в Україну. Адже, на його думку, інвестування в українську економіку допоможе скоріше перемогти у війні.

«Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов’язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні. І, співпрацюючи з вами, – швидше.

Політична історія завжди йде поряд з економічною історією, і коли можливий успіх – він буває тільки спільний – і на державному рівні, і на бізнесовому рівні. Ми пропонуємо вам саме такий успіх. Бо відчуваємо: наш захист у цій війні й наша робота на перемогу показали всім у світі, що ми справді заслуговуємо на успіх», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

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