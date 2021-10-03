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    Зеленський сперечався із «слугами» у Трускавці через відставку Разумкова, – ЗМІ

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    Зеленський буцімто сказав, що не хотів публічно коментувати відставку Разумкова - Зеленський сперечався із «слугами» у Трускавці через відставку Разумкова, – ЗМІ
    Зеленський буцімто сказав, що не хотів публічно коментувати відставку Разумкова
    Фото пресслужби «Слуги народу»

    Президент нібито не погодився з аргументами нардепів щодо спікера ВР

    Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Про це пише НВ.

    Під час обговорення відставки Разумкова, нардепи Неллі Яковлєва та Василь Мокан подискутували з президентом. Це відбулося на виїзному засіданні «Слуги народу» 2 жовтня

    Яковлєва сказала президенту, що вона знає Разумкова близько 10 років і вважає його порядною людиною. На що Зеленський нібито відповів політикині, що вона стала депутатом завдяки йому, а не Разумкову. Після цього парламентарка вже нічого не говорила.

    Водночас Мокан заявив, що коли з фракції виключали Олександра Дубінського, то він пів години захищав свою позицію перед президентом та колегами. А Разумкова такої можливості, мовляв, позбавили.

    «Президент відповів, що він міг піти на будь-який канал і прокоментувати конфлікт із Разумковим, але він цього публічно не хотів робити, в той час, коли спікер це коментував», – мовиться у повідомленні.

    «Тому тепер говорю я», – наголосив Зеленський. На цьому діалог завершився.

    Нагадаємо, фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

    На ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» 1 жовтня Дмитро Разумков сказав, що запрошує «слуг народу» на засідання фракції в понеділок в стінах парламенту, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

    Але 2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

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    Теги: Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков Василь Мокан
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    Зеленський сперечався із «слугами» у Трускавці через відставку Разумкова, – ЗМІ