Разумков: Зеленський став жорсткішим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер розповів, чи змінилося в Зеленського почуття гумору і чи став він менше жартувати

Голова Верховної Ради розповів, як посада змінила Зеленського за останній рік

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що за рік на посаді президента України Володимир Зеленський став жорсткішим. Про це спікер розповів в інтерв'ю Главкому.

«Всі люди змінюються, і президент так само змінився. Одна справа, коли ти займаєшся бізнесом, інша – коли обіймаєш державну посаду. Це буде впливати на тебе як на особистість. Головне – не змінюватися в гіршу сторону, для мене важливо, щоб люди не змінювалися в плані людяності. І треба віддати належне, що велика кількість людей, які прийшли в команду ще з 2018 року, коли все тільки починалося, залишилися такими ж», - зазначив спікер.

На думку Разумкова посада змінює, тож президент став жорсткішим, як і всі.

Спікер також розповів, чи змінилося в Зеленського почуття гумору і чи став він менше жартувати.

«Як коли – ми всі можемо і пожартувати, і бути більш суворими. Це залежить від ситуації. Думаю, це не залежить від посади, але обсяг відповідальності, який лежить на твоїх плечах, відображається і на твоїй поведінці. Це реалії, які не з’явилися з президентом Зеленським. Важливо пройти через вогонь, воду і мідні труби. Вогонь та воду проходило багато людей, а з мідними трубами були проблеми. Тому сподіваємось і це пройти…», - резюмував спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Як повідомлялося раніше, Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Дмитро Разумков: Впевнений, команда Зеленського буде змінюватися і далі