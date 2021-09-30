Разумков почав прощатися з посадою і візвітував за два роки роботи

За два роки роботи Парламенту вдалося багато чого досягти завдяки ефективній роботі народних депутатів, – Дмитро Разумков

Верховній Раді України IX скликання вдалося реалізувати багато ініціатив завдяки ефективній діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу. Про це заявив Голова Парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24».

Дмитро Разумков відзначив, що готовий за необхідності прозвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України, оскільки йому точно є про що сказати.

Серед головних здобутків Верховної Ради IX скликання Голова Парламенту назвав зняття депутатської недоторканності та подолання кнопкодавства.

«У стінах Верховної Ради було проголосовано багато реформ. І дуже часто це набирало за 300 голосів. Так, не завжди все було просто, але нам вдавалося», – наголосив Дмитро Разумков.

Голова Парламенту також відзначив, що Верховна Рада забезпечила правоохоронні і антикорупційні органи необхідними механізмами для їхньої роботи.

«Саме ми завершили створення Вищого антикорупційного суду. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР – забезпечили їх всіма можливими механізмами», – сказав Дмитро Разумков.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту.

Згодом керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

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