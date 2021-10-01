Відставка скасовується? Разумков звернувся до «слуг народу» із конкретною пропозицією

Разумков: «Мені немає за що ховати очі, я готовий дискутувати з будь-яких питань»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією «Слуга народу» та готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки. Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Мої колеги вирішили, що мені не треба там (на з’їзді в Трускавці – ред.) бути. Я думаю, що це несправедливо. Коли розглядається питання відставки спікера, мабуть, варто було б його послухати. Я і до колег звертаюся, мені немає за що ховати очі, я готовий дискутувати з будь-яких питань з ними. За кожну подію, за кожну свою дію я готовий відповісти. Але, коли це відбувається за моєю спиною, це виглядає, м’яко кажучи, непорядно. Я, на відміну від колег, запрошую на понеділок на 18:00 на проведення фракції, можна її організувати і в стінах парламенту, де дам кожному відповідь на будь-які запитання щодо моєї діяльності за останні два роки. Немає конфліктів з фракцією і з тим, з ким пройшов довгий шлях за оці останні роки. Конфлікт робиться штучно, щоб закрити очі на багато інших питання, які є у суспільстві», – заявив голова Верховної Ради.

Разумков також додав, що він не $100, щоб усім подобатися та ще раз підкреслив, що готовий до розмови із колегами.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата.

Раніше радник Банкової оголосив, що Разумков скоїв політичне самогубство.

Як відомо, глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Спікер зазначив, що подібний крок депутатів, які намагаються відправити його у відставку, був «очікуваним».

Згодом керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.