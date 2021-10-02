«Слуги» повідомили, коли почнуть процедуру відставки Разумкова

Процедуру відкликання голови парламенту розпочнуть найближчого понеділка

Фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Про це повідомила в своєму Телеграм-каналі Юлія Палійчук – речниця провладної партії.

За її словами, депутати обговорили питання відставки спікера й провели відповідне голосування.

«Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади», – написала Палійчук.

Нагадаємо, депутатська фракція «Слуга народу» зібрала 150 необхідних підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

1 жовтня глава фракції Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на аркушах немає жодного підпису, навіть його власного.

Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» 1 жовтня він сказав, що запрошує «слуг народу» на засідання фракції в понеділок в стінах парламенту, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

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