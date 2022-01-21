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    Зеленський та Дуда після переговорів продовжили спілкування за столом (фото)

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    Президенти комунікують у неформальній обстановці<br /><br /><br /> - Зеленський та Дуда після переговорів продовжили спілкування за столом (фото)
    Президенти комунікують у неформальній обстановці


    фото: Marek Borawski, KPRP

    Лідери України та Польщі прогулялися разом пішки

    Президент України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда після офіційних переговорів розпочали неформальне спілкування. Про це Зеленський повідомив в Іnstagram.

    «Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування», – написав президент України.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Також Зеленський подякував Дуді за гостинність.

    Як стало відомо, переговори Дуди і Зеленського триватимуть до ночі: про що говорять президенти.

    Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі.

    Зазначається, що президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла».

    Як повідомлялося, Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі.

    За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

    Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
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    Зеленський та Дуда після переговорів продовжили спілкування за столом (фото)