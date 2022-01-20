Скандальний ексмер Києва дав пораду Зеленському та згадав Піночета

«Ніяка команда нічого не вирішить тому, що немає досвіду як це робиться»

Єдина можливість подолати кризу державного управління в Україні є запрошення на керівні посади іноземних фахівців, які мають досвід успішного проведення реформ. Таку думку в інтерв’ю Наталії Влащенко висловив колишній очільник Києва та ексвласник «Правекс-банку» Леонід Черновецький.

Політик та бізнесмен, який наразі мешкає в Ізраїлі, висловив припущення, що наразі в Україні просто немає людини, яка би на належному рівні розумілася на державному управлінні та економіці, а про чинного президента у цьому контексті годі і казати.

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«Ніяка команда нічого не вирішить тому, що немає досвіду як це робиться. Для того, щоб керувати країною правильно, необхідно взяти за зразок будь-яку іншу країну, попросити їх через Раду Європи, щоб вони прислали своїх менеджерів», – вважає Черновецький.

В якості прикладу політик навів історію Чілі, яка була звичайною небагатою латиноамериканською країною, та за часів правління Августо Піночета стала лідером серед економік Латинської Америки завдяки тому, що керівництво країни запросило на роботу молодих американських економістів з Чиказької товарної біржі.

«Я би так вчинив. І займайся політикою, себе вихваляй, «нагинай» телеканали, ні, нікого не треба «нагинати», сиди собі і нехай тебе навчають хлопці з Чикаго, як керувати бюджетом і щоб не крали гроші», – підсумував Черновецький.

Зазначимо, що Леонід Черновецький відомий тим, що за його очільництва КМДА відбувалися чисельні зловживання із виділенням земельних ділянок у столиці під забудову.

Також зазначимо, що Аугусто Піночет – чилійський генерал, політик і диктатор, який керував Чилі з 1973 по 1990 роки. Його правління має багато прихильників, у першу чергу, через створення в країні під час військового режиму вільної ринкової економіки. Окрім цього, Піночета звинувачують у масових репрецсіях щодо тих верств населення Чилі, які не підтримували військову хунту.

Раніше повідомлялося, що ексмер Києва Черновецький подав позов проти Кабміну через статус російської мови.

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