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    Зеленський вирушає у дводенне турне до Польщі

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    Попередня зустріч Зеленського і Дуди&nbsp;пройшла 20 грудня 2021 року на заході України - Зеленський вирушає у дводенне турне до Польщі

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України

    фото: president.gov.ua

    У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою

    Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочне дводенний візит до Польщі. У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.

    За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні.

    Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

    Відомо, що зустріч лідерів України та Польщі відбудеться у місті Вісла.

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

    Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

    Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову. Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    Раніше стало відомо, що США підготували санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі .

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    Теги: Росія Польща політика Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент безпека
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    Зеленський вирушає у дводенне турне до Польщі