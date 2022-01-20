Зеленський вирушає у дводенне турне до Польщі

Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України

У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочне дводенний візит до Польщі. У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.

За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні.

Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

Відомо, що зустріч лідерів України та Польщі відбудеться у місті Вісла.

Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову. Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що США підготували санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі .