Зеленський вирушає у дводенне турне до Польщі
Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України
У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою
Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочне дводенний візит до Польщі. У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.
За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні.
Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.
Відомо, що зустріч лідерів України та Польщі відбудеться у місті Вісла.
Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.
Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.
Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову. Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.
Раніше стало відомо, що США підготували санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі .