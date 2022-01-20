Офіс президента «замінували»

Президент Зеленський нині перебуває з офіційним візитом у Польщі

До правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці. Наразі будівлю перевіряють. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на правоохоронців.

Наразі людей на Банкову не пропускають. Про замінування стало відомо близько 16:30. Поки що поліція не може повідомити деталей та перевіряє інформацію.

Працівники Офісу президента не можуть потрапити на свої робочі місця. Вони змушені чекати, поки будівлю повністю перевірять на наявність вибухівки. Неподалік Банкової помітили карету швидкої допомоги.

До слова, сам президент Володимир Зеленський нині перебуває з офіційним візитом у Польщі.

Раніше ми писали, що сьогодні усі школи Харкова «замінували».

Цього тижня школи двох міст перейшли до дистанційного навчання через постійні «мінування».

Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

Раніше у Києві невідомі замінували школу, а 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.