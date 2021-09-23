Зеленський у США зустрівся з британським прем'єром

Зеленський і Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України та у Чорноморсько-Азовському регіоні

Зеленський і Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України та у Чорноморсько-Азовському регіоні

Український президент ще раз запросив Джонсона відвідати Київ

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як інформує Офіс президента, сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проєкту «Північний потік – 2». Зеленський наголосив, що цей проєкт є геополітичною зброєю Росії.

Також було відзначено зростання двостороннього товарообігу між державами (Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство) у першому півріччі на понад 70%.

Зеленський подякував за підтримку британської сторони у створенні Кримської платформи, а також увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Глава держави передав Борису Джонсону список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Крім того, Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом.

Напередодні повідомлялося, що Зеленський скоротить своє перебування у Нью-Йорку через замах на Шефіра.

Також нагадаємо, що 14 червня Зеленський проводив переговори з Джонсоном. Під час візиту у Лондон Зеленський запрошував Джонсона відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Від Британії на саміті була присутня міністерка з питань європейського сусідства та Америки Венді Мортон.



