Зеленський закликав ООН «говорити чітко і чесно»

Український президент розкритикував організацію за загальні заяви

Президент України Володимир Зеленський засудив загальні заяви Організації Об'єднаних Націй (ООН) і закликав «говорити чітко і конкретно». Про це Зеленський сказав під час свого виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зеленський наголосив, що «ми діємо не як лідери, а як політики», які хочуть уникнути відповідальності і «залишають собі шлях відходу: ми не обіцяли подолати голод, ми сказали, що докладемо всіх зусиль для подолання голоду».

Глава української держави закликав країни ООН «говорити один з одним просто, чітко, конкретно, чесно і щиро».

«Якщо порахувати всі ці «ми рішуче налаштовані», «ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні», «ми домовилися істотно посилити співпрацю», скільки ми витратили часу, паперу і енергії», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН закликав оновити статут організації.

Також Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН закликав допомогти звільнити українських полонених у Росії.

До слова, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.