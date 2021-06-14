Зеленський провів переговори з Джонсоном: головні теми бесіди

Президент України і прем'єр-міністр Великої Британії поговорили під час саміту G7

Володимир Зеленський пояснив, як важлива чітка перспектива членства в Альянсі для України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, «ключову увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО».

Зеленський зазначив, як важлива чітка перспектива членства в Альянсі для України.

«Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями», - сказав він.

Також Зеленський подякував за закріплені в підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Він розповів Джонсону про ситуацію на сході України і вздовж кордонів країни, підкресливши, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.

Зеленський підняв питання протидії реалізації проєкту «Північний потік-2» і зазначив, що його введення в дію неприпустимо.

Співрозмовники обговорили продовження діалогу на вищому рівні. Зеленський підтвердив запрошення Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

До слова, Джонсон посварився з Макроном на саміті G7.

Зазначимо, учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери Великої сімки закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2».