Зеленський скоротить своє перебування у Нью-Йорку через замах на Шефіра

Через обстріл автомобіля Шефіра довелося скасувати деякі зустрічі, але які саме, міністр не уточнив

Президент Володимир Зеленський скоротить свій візит до Сполучених Штатів через обстріл автомобіля свого першого помічника Сергія Шефіра. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

«Так, президент скоротить своє перебування в Нью-Йорку, і ми повернемося до України раніше, ніж це планувалося», – сказав він.

За словами Кулеби, через обстріл автомобіля Шефіра довелося скасувати деякі зустрічі, але які саме, міністр не уточнив.

Він зазначив, що планується виступ Зеленського на Генеральній асамблеї ООН і зустріч з головою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.

«Буде сильний виступ, запевняю вас. У президента ще буде зустріч з Прем'єр-міністром Великої Британії. Я зустрінуся з міністром закордонних справ Мозамбіку, тому що ми маємо більшу увагу приділяти Африці», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.