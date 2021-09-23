Виступ Зеленського в ООН: що сказав український президент

Президент говорив багато про анексований Крим і окупований Донбас

Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка проходить в Нью-Йорку.

Президент говорив багато про анексований Крим, окупований Донбас і українських полонених, а також згадав про замах на свого помічника Сергія Шефіра. Не обійшлося і без критики діяльності ООН.

Розпочав свій виступ Володимир Зеленський зі згадки про обстріл автомобіля Сергія Шефіра.

«Для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – це безсонна ніч. У 2019 році – це хвилювання перед першим виступом. 2020-й був узагалі роком без сну для всього світу через Covid-19. А про минулу ніч я розповім детальніше. Десятки дзвінків... 12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий і життю водія зараз нічого не загрожує. Але цей мій виступ буде не типовим для ООН», – сказав Зеленський.

Президент розповів про політичні репресії в анексованому Криму та закликав країни ООН допомогли зі звільненням політв'язнів.

«Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації», – заявив президент.

Зеленський запропонував усім країнам-учасницям ООН долучитися до «Кримської платформи».

«Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних. ООН – це усі ми, 193 країни, і я запрошую приєднатися всі ці країни до спільної декларації учасниць «Кримської платформи», засудити окупацію Криму і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі», – сказав він.

Український президент повідомив, що за час окупації Донбасу загинули майже 15 тис. людей.

«У 2019 з цієї трибуни я сказав, що війна в Україні - це понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. Уявіть, 1,5 мільйона людей були змушені покинути свої будинки. Щороку ці цифри звучать в ООН тільки з однією поправкою – щороку ці цифри, на жаль, зростають. Це вже майже 15 тисяч загиблих. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності», – заявив він.

Перед завершенням виступу Зеленський розкритикував ООН за загальні заяви та закликав організацію «говорити чітко і чесно».

«Якщо порахувати всі ці «ми рішуче налаштовані», «ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні», «ми домовилися істотно посилити співпрацю», скільки ми витратили часу, паперу і енергії», – додав гарант.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основною метою його візиту був виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.