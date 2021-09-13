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    Зеленський утворив Раду з молодіжних питань

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    Молодіжна рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті - Зеленський утворив Раду з молодіжних питань
    Молодіжна рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті
    фото: president.gov.ua

    Серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури

    Президент України Володимир Зеленський утворив новий консультативно-дорадчий орган при главі держави – Раду з молодіжних питань. Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на указ № 462/2021.

    «Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики», – зазначили у пресслужбі президента.

    Серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури.

    До складу цього органу планують залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

    Згідно з указом, пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проєкт положення про неї мають бути подані на розгляд президента у місячний строк.

    До слова, Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка».

    Також Зеленський нагородив орденом героя серіалу «Слуга народу».

    Раніше Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

    Теги: політика Володимир Зеленський Україна президент молодь указ
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    Зеленський утворив Раду з молодіжних питань