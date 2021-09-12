Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка»

Глава держави відзначив акторів, які знімалися в фільмах знятих «Кварталом» та дружніми продакшнами

Президент України Володимир Зеленський видав державні нагороди українським акторам до Дня українського кіно. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами визначних акторів та працівників кіно.

Так, першим у списку нагороджених опинився відомий український актор Станіслав Боклан, який знімався у серіалах «Коли ми вдома», «Кріпосна», «Папік» та разом з самим Зеленським виконував одну з головних ролей у «Слузі народу». Він отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Таким же орденом нагороджено популярного телеведучого і актора Юрія Горбунова, який виконував роль у фільмі «Скажене весілля», режисера Михайла Іллєнка, голову Національної спілки кінематографістів України Олександра Янчука та інших.

Таку саму нагороду від Зеленського прийняли актори Олександр Кобзар, який знімався в фільмах «Скажене весілля» та «Скажене весілля – 2», Роман Луцький, Анатолій Матешко, Дмитро Суржиков, який разом з самим Зеленським виконував одну з ролей у «Слузі народу» та голова Національної спілки кінематографістів України Олександр Янчук.

Чотири акторки отримали орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Серед них – Ольга Сумська, Леся Самаєва, яка знімалася в фільмах «Скажене весілля» та «Скажене весілля – 2», та Катерина Кістень, яка теж мала роль в «Слузі народу» та у серіалі «Свати».

Зірка радянського кіно 85-річна Ніна Антонова отримала почесне звання народної артистки України, а Дар'я Петрожицька, яка зіграла головну роль у серіалі «Папік», удостоїлася звання заслуженої артистки.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

Нагадаємо, президент України підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.

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