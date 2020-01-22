Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку



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Зустріч відбулася на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі

Зеленський подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Зазначається, що президент Зеленський подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.

«Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва», – наголосив Зеленський.

Він додав, що «це мета, яку ми ставили перед собою на нашій першій зустрічі».

Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проєктів в Україні.

Нагадаємо, на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня.