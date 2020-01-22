Зеленський у Давосі запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії



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За словами глави держави, Україна бачить своє майбутнє в ЄС

Президент України Володимир Зеленський запропонував Євросоюзу прийняти Україну замість Великої Британії. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу.

За його словами, Україна бачить своє майбутнє в ЄС.

«Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України - просто прийняти Україну в Європейський союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в ЄС. Але ми повинні розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський союз», - сказав президент.

Він заявив, що багато країн підтримують Україну, й бачать її майбутнє в ЄС поруч з собою як рівноправного партнера.

«Багато країн нас підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою як рівноправного партнера. Але ЄС і деякі країни також повинні хотіти бачити нас в Європейському союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус буде в України в Євросоюзі... Зараз дуже слушний час, коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter?», - резюмував Зеленський.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ». Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як «збереження планети», «суспільство і майбутнє праці», «технології на благо», «справедливі економіки», «здорове майбутнє».