Зеленський у Давосі назвав головну задачу України



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Володимир Зеленський закликав учасників форуму стати акціонерами успіху нової України

Головне завдання України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі в Давосі.

«Яким на вашу думку є завдання країни, яка втратила частину своєї території, та є далеко не найбагатшою в Старому Світі? Стати лідером Східної Європи та Центральної Європи», - заявив Зеленський.

Також Володимир Зеленський закликав учасників форуму стати акціонерами успіху нової України.

«Ми пропонуємо вам всім стати акціонером успіху нової України. Сьогодні прагматичному світі не вистачає дива, а світова економіка, яка знаходиться на порозі нової глобальної кризи, потребує економічне диво. Україна - це саме те місце, де трапляються дива. І моя мета, щоб у підручниках поряд з кейсами Сінгапуру та Південної Кореї з'явилася Україна... Сьогодні ми недоінвестовані й недолюблені...», - додав він.

Зеленський підкреслив, що бачить майбутнє України у Євросоюзі.

«Ми бачимо своє майбутнє у ЄС. Європейці мають просто взяти нас до ЄС. Багато країн бачать нас в ЄС поряд із собою. Але є і ті, які цього не хочуть. Питання не коли ми будемо у ЄС, а який статус буде України в ЄС, чи будуть на Україну дивитися як на повноцінного гравця», - зазначив глава держави.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський взяв участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

У ході форуму в Давосі Володимир Зеленський провів зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill. У цих зустрічах брала участь також міністр фінансів України Оксана Маркарова.

В рамках форуму з 21-го по 24 січня також буде працювати майданчик «Український дім». Захід організовує Фонд Віктора Пінчука третій рік поспіль. Темою дискусій в Українському домі в 2020-му стане «Україна: креативність, інновації, можливості».

Серед спікерів: глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, глава агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк, режисер Олег Сенцов та інші.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ». Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як «збереження планети», «суспільство і майбутнє праці», «технології на благо», «справедливі економіки», «здорове майбутнє».