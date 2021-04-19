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    Відбулася зустріч радників «нормандської четвірки»: про що домовилися

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    У ТКГ розповіли деталі зустрічі радників глав держав&nbsp;&laquo;нормандської четвірки&raquo; - Відбулася зустріч радників «нормандської четвірки»: про що домовилися
    У ТКГ розповіли деталі зустрічі радників глав держав «нормандської четвірки»
    Фото з відкритих джерел

    Зустріч відбувалася у форматі відеоконференції

    В понеділок, 19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про підсумки проінформували у пресслужбі делегації України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

    Зустріч відбувалася у форматі відеоконференції. В центрі обговорення – практичні кроки для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

    «Конкретні заходи, яки б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановане на завтра, 10:00», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час засідання прозвучала ініціатива провести наступну зустріч на лінії розмежування «з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах».

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    Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

    Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

    Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

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    Теги: Нормандський формат Росія бойовики на Донбасі Донбас Німеччина Франція Україна
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